Vale do Conde deixa escapar vitória e termina jogo com empate a duas bolas

A equipa treinada por Rafael Pinheiro esteve sempre em vantagem no marcador e foi nos últimos 15 minutos que os minhotos conseguiram igualar a partida e sair de Mirandela com um ponto.

Raul Félix cedo marcou para a ADSP Vale do Conde, aos dois minutos, um resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda metade, David Pinheiro, aos 71’, aumentou para 2-0. A vitória parecia não fugir aos transmontanos, mas aos 74 minutos Guilherme Alves reduziu para 2-1 e Afonso Salgueiro fixou o resultado em 2-2 aos 89’.

O campeonato faz uma pausa e regressa no dia 8 de Janeiro com a jornada 18 e com dérbi transmontano entre SC Régua, último classificado sem pontuar, e ADSP Vale do Conde, 11º, penúltimo, com 13 pontos.

Foto de Escola Futebol Gilberto Gomes