Vale do Conde é campeão distrital de iniciados

As duas equipas partiram para a última e decisiva jornada em igualdade pontual, 36 pontos, mas a Vale do Conde um ponto bastava para conquistar o título distrital, enquanto os brigantinos estavam obrigados a vencer.

Depois de um jogo bem disputado e com oportunidades para as duas equipas, tudo ficou resolvido em cima do apito final. Luís Carlos apontou o único golo do encontro, aos 70’+3, e garantiu o título distrital à equipa mirandelense.