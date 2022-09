Vale do Conde empata em Ponte de Lima

A ADSP Vale do Conde empatou, este domingo, a zero no terreno do Limianos, um jogo a contar para a jornada 6 da série A do Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão.

A equipa do concelho de Mirandela ocupa o nono lugar com cinco pontos num campeoanato liderado pelo Vitória SC B com 18 pontos.

Na próxima jornada, marcada para domingo, dia 2 de Outubro, a ADSP Vale do Conde recebe o Régua, último classificado com zero pontos.

Foto de ADSP Vale do Conde