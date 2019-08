Vale do Conde estreia-se no domingo em Barcelos

O emblema do concelho de Mirandela vai para a segunda participação neste campeonato. A equipa é treinada por Gilberto Gomes e tem como objectivo a manutenção, algo que não conseguiu na temporada 2017/2018, acabando por descer ao distrital. “Gostávamos de ir ao play-off de subida. Era sinal que a manutenção estava garantida. Vamos ver como corre. Conhecemos pouco os adversários mas realizados alguns jogos de treino com os juvenis do Bragança e os iniciados do Chaves e deu para testar algumas coisas”, disse o técnico.

A ADSP Vale do Conde vai estrear-se esta época com o Gil Vicente, no domingo, e Gilberto Gomes acredita que a capacidade física dos jogadores pode fazer a diferença. “Os miúdos são quase todos de segundo ano e têm bom porte físico e neste escalão isso conta bastante”.

Este ano o clube conta, pela primeira vez, com duas equipas de iniciados, uma no nacional e outra no distrital.

Na equipa técnica, Gilberto Gomes conta com Rafael Pinheiro e Renato Gomes.