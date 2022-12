Vale do Conde sofre derrota pesada

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde sofreu uma pesada derrota na visita ao SC Salgueiros. 8-0 foi o resultado do encontro da jornada 16 do Campeonato Nacional Sub-17 da 2ª Divisão, realizado no Complexo Desportivo da Campanhã.

Rodrigo Moreira (3’, 5’), João Tondela (40’), Afonso Pinto (54’, 72’), Ismael Sow (60’), Gonçalo Pontes (85’) e Rodrigo Silva (87’, p.) marcaram os golos da vitória do SC Salgueiros.

O emblema da A.F. Porto encontra-se na quarta posição com 30 pontos. A ADSP Vale do Conde ocupa o décimo lugar com 12 pontos. Na próxima jornada, a formação do concelho de Mirandela recebe Os Limianos. O jogo está marcado para domingo, dia 18.

Foto ADSP Vale do Conde