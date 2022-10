Vale do Conde soma vitória caseira

Tomás Frederico inaugurou o marcador aos 19 minutos e, ainda antes do intervalo, Martim Moreiras fez o 2-0 aos 40’.

Na segunda metade, Diogo Diegues fixou o resultado em 3-0 aos 65 minutos.

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde segue no sexto lugar com oito pontos. Na próxima jornada, a equipa treinada por Rafael Pinheiro recebe o FC Famalicão SAD B, que esta jornada empatou a uma bola com o SC Salgueiros.

Foto de ADSP Vale do Conde