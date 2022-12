Vale do Conde vendeu cara a derrota

Depois do empate frente à AD Barroselas na jornada 14 do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão, a jovem equipa da ADSP Vale do Conde tinha tarefa complicada na recepção ao líder o SC Braga B.

A jogar em casa, a equipa treinada por Rafael Pinheiro tentou travar ao máximo as investidas dos minhotos e ao intervalo marcador mantinha-se com um nulo.

Na segunda metade, os arsenalistas acabaram por construir a vitória. João Trovisco apontou o primeiro golo aos 68 minutos, Miguel Teniz rubricou o 0-2 aos 73’ e o terceiro golo dos visitantes surgiu fruto de uma infelicidade da equipa da casa, Ricardo Marques fez autogolo aos 77’.

A ADSP Vale do Conde ocupa o 10º lugar com 12 pontos e defronta o SC Salgueiros na jornada número 15. Quanto ao Braga B lidera a classificação com 39 pontos.

Foto de ADSP Vale do Conde