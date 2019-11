Vale Madeiro isola-se na liderança e Torre Dona Chama sofre primeira derrota

O Vale Madeiro venceu o CSP Vila Flor por 8-3 com golos de Tiago Pires, Trigo, Pedro (2), Trigo (2) e Ricardinho (2) e isolou-se na liderança da prova. Os comandados de Pedro Miguel têm agora 16 pontos, o melhor ataque, a par do CSP Vila Flor, com 30 golos marcados, e a melhor defesa, 12 golos sofridos.

Quanto ao Grupo Desportivo Torre Dona Chama sofreu a primeira derrota da temporada. A formação do concelho de Mirandela perdeu, 4-3, com o Alfandeguense. No encontro há a registar uma expulsão no GD Torre Dona Chama, Filipe Alves viu cartolina vermelha, e muito contestada pelo clube do concelho de Mirandela.

Com este triunfo o Alfandeguense subiu para o terceiro lugar com 11 pontos, já o GD Torre Dona Chama perdeu a liderança, desceu para a segunda posição com 13 pontos.

Nos restantes encontros, o CASC Freixo derrotou o Futsal Mirandela por 3-2 e o Vimioso goleou o Vilariça, 10-0 foi o resultado final.

O campeonato distrital faz uma paragem para se jogar a segunda mão dos quartos-de-final da Taça Distrital de Futsal. Para sexta-feira, dia 29, estão marcados os encontros Vale Madeiro – Futsal Mirandela, GD Torre Dona Chama – CSP Vila Flor e Vilariça – CASC Freixo. No sábado, dia 30, joga-se a partida Alfandeguense – Vimioso.