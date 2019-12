Vale Madeiro termina primeira volta na liderança

Do lado da equipa da casa a figura do jogo foi o veterano Honorato ao fazer ‘poker’. Os restantes golos da equipa de Torre Dona Chama foram apontados por Ronaldo Bernardo e Luís Martins. Para o Vale Madeiro marcaram Ricardinho, Carlos Figueiredo, Daniel Sá e Pedro Ferreira, que fez um hat-trick.

O empate entre vizinhos não trouxe mexidas na tabela classificativa. O Vale Madeiro termina a primeira volta na liderança com 17 pontos, seguido do GD Torre Dona Chama no segundo lugar com 14 pontos.

O pódio do campeonato fica completo com o CASC Freixo no terceiro lugar. Os freixenistas deram goleada na jornada 7, 1-12 ao Vilariça, com golos de Luís Santos, João Carrasco, Bruno Galas, David Carrasco (2), João Simão (2), Júlio Gabriel (2) e Asen Velev (3).

Nos restantes encontros, o Futsal Mirandela regressou às vitórias ao derrotar o Alfandeguense por 6-4 e CSP Vila Flor venceu o Vimioso por 4-3.