Vale Madeiro vai estrear-se na 2ª Divisão Nacional de Futsal

O clube do concelho de Mirandela foi, oficialmente, convidado, esta segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol para participar na competição nacional.

Será a estreia do Vale Madeiro depois do segundo lugar alcançado na fase regular do Distrital de Futsal, que terminou de forma antecipada devido à pandemia da Covid-19.

Nelson Lopes, presidente do clube, antevê uma época difícil, mas garante que a equipa vai dar o máximo para dignificar a região.

“Não vai ser nada fácil até pela conjuntura da prova e pelo tempo, que começa a escassear para preparar a época”, disse.

Sobre o plantel “vão chegar reforços” e vão renovar vários jogadores da temporada passada. Bruno Costa vai manter-se no comando técnico.