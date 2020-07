“Vamos trabalhar muito e falar pouco”

Transparência, verdade, rigor e valores. Estas foram as palavras que Frederico Ricardo, porta-voz da Comissão Administrativa do Grupo Desportivo de Bragança, mais frisou na conferência de imprensa realizada esta tarde, no Estádio Municipal.

Na primeira comunicação aos adeptos, após a tomada de posse, o técnico, que agora apenas assume funções directivas sossegou os sócios garantindo que “o clube não vai acabar”, apesar da situação difícil que atravessa, e que todos os elementos da comissão estão empenhados em reerguer o GDB. “O clube está numa situação difícil mas tem um grupo de pessoas que se disponibilizaram a ajudar e a resolver os problemas do Bragança”, garantiu Frederico Ricardo.

A Comissão Administrativa é composta oficialmente por seis elementos, mas já são 25 as pessoas que disponibilizaram parte do seu tempo para ajudar no que for necessário. “Estamos aqui num espírito de missão e se estiverem atentos vão perceber que as pessoas que vão estar aqui são pessoas que já estiveram ligadas ao clube e que de forma gratuita, e é importante dizer, disponibilizaram-se para ajudar”, destacou.

Financeiramente, o GDB tem um passivo de cerca de 100 mil euros, mas, segundo Frederico Ricardo, “há dívidas negociáveis e que vão ser resolvidas”.

“O novo treinador será de Bragança”

Com a nova temporada à porta, o clube pretende iniciar a pré-época entre o dia 10 e 14 de Agosto. Marco Móbil é o nome mais falado para assumir o comando técnico, sucedendo a André David, mas para já Frederico Ricardo não confirma. Contudo, o dirigente deixa a certeza que “o novo treinador será de Bragança”.

Quanto ao plantel será formado, na maioria, por jogadores do distrito de Bragança e cerca de 80 por cento dos atletas já assinaram contrato. O Nordeste sabe que os médios Capelo e Kika já renovaram.

O objectivo da comissão administrativa para o Campeonato de Portugal, que tem pontapé de saída marcado para o dia 20 de Setembro, é claro. “Vamos formar uma equipa competitiva para garantir a manutenção o mais rápido possível”.

Camadas jovens são prioridade

Frederico Ricardo deixou claro que o clube está numa fase de reestruturação e Departamento de Formação não foge à regra. Os mais novos são uma das prioridades. “Vamos trabalhar muito e falar pouco. Certo é que também a formação vai ser reestruturada com pessoas competentes em todas as áreas, com respeito pelos atletas e pais”, garantiu.

Quanto ao orçamento do Grupo Desportivo de Bragança para a temporada 2020/2021 ainda não foi divulgado.

Além de Frederico Ricardo integram a Comissão Administrativa mais cinco elementos: Paulo Exposto, Paulo Afonso, José Leão, Marco Gonçalves e Rui Sortes.