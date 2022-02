Veiga resolve frente ao Rebordelo e devolve liderança ao GDB

Na recepção ao Rebordelo, o Bragança venceu, este domingo, por 1-0 e voltou à liderança do campeonato distrital, depois de ter perdido o comando da prova há uma semana na sequência do empate (1-1) frente ao G.D. Sendim.

No Municipal de Bragança, a chuva pintou uma tarde fria e cinzenta. Na primeira parte, sobretudo, a exibição dos brigantinos não andou longe desse cenário.

Quanto ao Rebordelo trazia na bagagem um moralizador triunfo alcançado na jornada passada frente ao Vimioso e Nuno Loureiro pretendia dar continuidade, no entanto os comandados de Lopes da Silva quebram o ciclo vitorioso da equipa. O Rebordelo não perdia há 12 jogos, 10 para o campeonato e dois para a taça.

E oportunidades não faltaram ao Rebordelo para sair de Bragança com os três pontos. Os forasteiros foram superiores, especialmente na primeira metade, e tiveram diversas oportunidades.

Pedrinho começou por se ensaiar com um tiro às malhas laterais logo aos cinco minutos. Depois foi Ednan a errar o alvo com um remate, à entrada da área, a passar junto ao poste da baliza defendida por André Reis. O mesmo Ednan teve uma oportunidade clamorosa para marcar aos 33’ e obrigou o guardião do GDB a uma excelente defesa.

A equipa visitante estava determinada a vencer e a segurar a primeira posição que ocupava à partida para a jornada 15

O GDB, por seu lado, mostrava-se incapaz de importunar a defesa adversária. O único remate a ter em conta saiu dos pés de Nuno Silvano, aos 30, que de meia distância fez a bola rasar a barra da baliza de Bruno Rato.

O Rebordelo ainda marcou mas o golo de Ednan foi invalidado por posição irregular no terreno do jogo. Aliás, foram três os tentos anulados aos longo da partida, o último já nos instantes finais, aos 90’+4, a Felipe.

Na segunda metade, manteve-se a toada de jogo com o Rebordelo sempre mais ofensivo, mas foi o Bragança que chegou ao golo. Aos 65’, Veiga apareceu oportunamente na área, saltou mais alto que a defesa forasteira e de cabeça apontou o golo da vitória.

Os canarinhos espevitaram e o Rebordelo acusou o golo sofrido, no entanto os forasteiros conseguiram recompor-se e ter mais caudal ofensivo, que foi insuficiente para inverter o resultado.

Foto de Diogo Pinto