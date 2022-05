Velo Clube de Bragança aposta no Triatlo e atletas apontam para o Ironman

Depois do ciclismo, o Velo Clube de Bragança já tem uma secção de triatlo. A modalidade, que combina corrida, natação e ciclismo, conta com sete atletas.

O grupo é liderado por Marco Pires que ganhou o gosto pelo triatlo há cerca de dois anos, após a participação numa prova na Guarda e do desafio lançado “por um amigo que tem como objectivo participar num Ironman”. “Participámos por brincadeira, gostámos e surgiu a ideia de criarmos um clube. Avançamos através do Velo Clube. O Orlando, o presidente, quando soube do nosso interesse ligou-me para formamos uma equipa. Somos sete atletas todos de Bragança”, contou Marco Pires.

Todos os atletas estão aptos a competir nas três modalidades, mas também podem fazer duatlo. Fica ao critério de cada um. “Ao contrário do que se pensa não temos todos que fazer as três modalidades. Também há a prova de duatlo, ciclismo e corrida. Temos um atleta que não nada e faz duatlo, ou nas provas em que é permitido fazer estafeta, em que cada um faz um dessas modalidade”, explicou.

As provas exigem uma grande preparação física e têm que ser bem geridas fisicamente. As provas de triatlo classificam-se de acordo com as distâncias percorridas e com os locais onde as provas são disputadas. Marco Pires e os restantes elementos participam, por norma, na categoria de sprint que contempla 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e 5 quilómetros de corrida.

Mas, o objectivo é atingir distâncias maiores e participar num Ironman. Trata-se de uma das mais difíceis provas do mundo que testa os limites dos participantes, obrigando-os à superação.

Entre os vários tipos de provas do Ironman, Marco Pires aponta para a de média distância ou “half”, que conta com 1900 metros de natação, 90 quilómetros de ciclismo e 21 quilómetros de corrida. “Toda a gente que pratica duatlo ou triatlo tem o mesmo objectivo que é participar no Ironman. O meu e de mais atletas do grupo também é esse. É difícil isso sabemos. As provas separadas fazem-se bem, juntar requer muito treino. Penso que daqui a três ou quatro anos vamos concretizar o nosso objectivo”.

O Velo Clube é o único clube do distrito de Bragança com uma equipa de triatlo sénior, pois em Vinhais já há atletas que participam nos escalões jovens. Marco Pires contou que muitos são os que ficam surpreendidos quando a equipa participa em provas. “É curioso que quando vamos a algum sítio as pessoas ficam um pouco admiradas porque não conheciam nenhuma equipa de Bragança na competição”.

O triatleta acredita que o Velo Clube pode ajudar na promoção da modalidade no distrito e na captação de atletas. “O nosso objectivo é mostrar a nossa modalidade na região. Sabemos que a nossa região acaba por estar um pouco iodada em várias situações, o nosso objectivo é divulgar a modalidade”.

Marco Pires aponta para o crescimento da equipa, em termos de atletas, até porque já há contactos nesse sentido. “Já fomos contactados por alguns atletas, muitos estudantes que já fizeram triatlo, e gostavam de pertencer à equipa. Não temos elementos femininos mas há contactos nesse sentido”.

A última prova em que participou o Velo Clube foi em Caminha, no Triatlo Longo, no dia 15 de Maio.

Em breve, segundo Marco Pires, vai “surgir uma prova no nosso distrito”. O atleta não adianta datas mas garante que já está tudo acertado para se realizar em território transmontano.

Já no próximo sábado, dia 28, Vinhais recebe o I Duatlo a pontuar para o Campeonato Douro Norte Jovem.