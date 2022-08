Velo Clube de Bragança promove Cronoescalada

O Velo Clube de Bragança organiza no próximo domingo, dia 28, na aldeia de Freixedelo, a 1ª edição da Cronoescalada. A prova, que pontua para Open Regional de Estrada da Associação de Ciclismo de Bragança, substitui as “6 Horas de Bragança”.

A Cronoescalada é mais exigente mas menos dispendiosa. “Com as 6 Horas os custos com o policiamento são exagerados. Optámos, então, pela Cronoescalada que é uma prova mais curta, embora mais exigente. Neste caso só precisámos de ter dois agentes”, explicou Orlando Carvalho, presidente do Velo Clube de Bragança.

A aldeia de Freixedelo, no concelho de Bragança, recebe a competição num traçado curto, de quatro quilómetros, e sempre a subir. “Vamos começar junto à Ponte do Penecal e depois é sempre a subir até Freixedelo. É uma prova curta, dura e bastante exigente. Quem participa tem que estar trinado para tal sem muito sofrimento”.

Para a primeira edição, Orlando Carvalho não espera muitos participantes pelo facto de ser uma prova muito exigente. “Contamos, no máximo, com 50 participantes, isto a ser muito optimista. Se calhar até um número muito ambicioso dada a dureza da prova e porque é a primeira vez que é realizada em Bragança”.

A 1ª Cronoescalada organizada pelo Velo Clube de Bragança está marcada para o próximo domingo, em Freixedelo, com início às 10h00.