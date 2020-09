Vice-presidente da câmara de Macedo de Cavaleiros renuncia ao mandato

Elsa Escobar renunciou ao mandato, abandonando os pelouros que tinha, nomeadamente o de Associativismo Municipal, vertente social, cultural e ensino; Cultura; Jardins e Espaços Públicos; Defesa do Consumidor; Desenvolvimento Social e Saúde; Educação e Ensino; Juventude; Modernização Administrativa e Qualidade; Património Cultural, Biblioteca e Arquivo Municipal. Elsa Escobar subiu à vice- -presidência quando, em Janeiro deste ano, há oito meses, Pedro Mascarenhas também abandonou o cargo. Na altura, Pedro Mascarenhas abandonou a concelhia do Partido Socialista de Macedo de Cavaleiros e entregou todos os pelouros de que era responsável desde o início do mandato do actual executivo. Pedro Mascarenhas manteve-se no cargo de vereador, ainda que sem qualquer pelouro, e regressou à função de arquitecto da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, lugar de carreira profissional que ocupa há já vários anos. Apesar das tentativas de contacto ainda não foi possível chegar à fala com a vice-presidente demissionária. A informação foi confirmada pelo presidente da câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.