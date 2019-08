Vidinha regressa a Itália para jogar no Heracles Formia

Pedro Vidinha prepara-se para um novo desafio num país que já bem conhece. O Heracles Formia da 2ª divisão de futsal italiana é o clube que segue na carreira do jogador, de apenas 23 anos.

“Foi através do Paulo Faria, que já jogou no Boavista, Freixieiro e Mogadouro. Convidou-me para ir para o Heracles. Um clube que vai apostar na subida”, disse Vidinha.

O Heracles Formia é um clube profissional que conta com jogadores de várias nacionalidades.

Por Itália a 2ª divisão não é tão competitiva como em Portugal, mas compensa financeiramente. “É verdade que em Portugal os campeonatos são mais competitivos, mas em Itália há muita qualidade. A diferença é que em Itália um jogador da 2ª divisão consegue viver do futsal”, explicou.

Vidinha recordou ainda a passagem pelo Paris FC, em França. “Foi uma experiência boa num campeonato razoável. Mas, em, França o futsal não está muito evoluído”.

A carreira de Vidinha começou nos Pioneiros de Bragança onde fez formação nos juvenis e nos juniores e teve oportunidade de se testar no SC Braga. Foi o ponto de partida para a primeira aventura no estrangeiro no Eta Beta em Itália.

Regressar a Portugal não está fora de hipótese, até já houve convites, mas “tem que compensar financeiramente”.

Sobre o regresso dos Pioneiros de Bragança ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão, Pedro Vidinha mostra-se agradado com a promoção de um clube que lhe diz muito. “Ter os Pioneiros no nacional é muito bom para a nossa cidade. A série dos Pioneiros é bastante forte e tem boas equipas”.

Pedro Vidinha viaja esta terça-feira para Itália e inicia os trabalhos de pré-época no Heracles Formia na quinta-feira.