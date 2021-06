Vila Flor SC isento da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia

O Vila Flor SC, campeão distrital da A.F. Bragança, ficou isento da primeira eliminatória, marcada para o dia 26 de Junho.

A equipa transmontana passa directamente para a segunda eliminatória, que se joga a 3 de Julho, e já sabe que vai defrontar GD Estoril Praia. O vencedor deste jogo enfrenta, na terceira fase da competição que já conta com as equipas do Campeonato de Elite, o SC Braga, no dia 10 de Julho.

A Taça de Portugal de Futebol de Praia inicia-se com a participação de 22 clubes, no dia 26 de Junho, sendo que dez ficaram isentos desta fase inicial: Vila Flor SC, ASCRD Casa Benfica Viseu, AR Meirinhas, Milho D’Oiro ACAG e Boavista FC.

A final da competição joga-se no dia 5 de Agosto.