Vila Flor SC procura revalidação do título distrital de futebol de praia

A última semana foi uma roda vida para o Vila Flor SC. A formação transmontana afirma-se cada vez mais no futebol de praia e à terceira eliminatória da Taça de Portugal da modalidade, da qual foi afastado pelo líder do Campeonato de Elite, o SC Braga, somou a participação histórica na Euro Winners Cup, considerada a Liga dos Campeões de Futebol de Praia, que se realizou na Nazaré.

Os vilaflorenses integraram o grupo G e acabaram por perder os três jogos realizados: 8-2 com os alemães do Real Munster, 10-0 com o Delta Saratov da Rússia e 6-3 perante os espanhóis do Playas San Javier.

Refira-se que foi a primeira vez que uma equipa do distrito de Bragança participou na Euro Winners Cup. A prova contou com a nata do futebol de praia da Europa, um total de 50 equipas, sendo que 17 eram portuguesas.

As atenções voltam-se, agora, para o Campeonato Distrital de Futebol de Praia da A.F. Bragança, marcado para o próximo fim-de-semana, dias 24 e 25 de Julho, na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

O Vila For SC parte como favorito e vai defender o título conquistado em 2020. “A expectativa é ganhar”, começou por atirar Tavinho Rodrigues.

O técnico dos vilaflorenses não nega o favoritismo da sua equipa e o objectivo a qualificação para o nacional, na Nazaré. “O Vila Flor SC foi campeão distrital em 2020 e não se pode esconder desse estatuto, sejam quem forem os jogadores, vamos para isso. Sabemos que agora temos um grupo local mais alargado e forte, fizemos mais de 30 treinos e 10 jogos até chegar aqui e isso pode ser decisivo. Queremos voltar à Nazaré e, aí, tentar fazer melhor do que o ano passado”, afirmou.

Em 2020 o Vila Flor SC apresentou um plantel reforçado com jogadores da selecção principal de El Salvador e este ano não foge à regra. Eduardo Escalante, Alejandro Londoño, Juan Ossa e Luiyis Rojas, da selecção de futebol de praia da Colômbia reforçam a equipa transmontana.

Sendo a segunda edição do campeonato, Tavinho Rodrigues coloca de lado o factor surpresa, apesar de haver estreantes, caso do S.C. Mirandela que é adversários nos quartos-de-final, pois “a propaganda à modalidade na última época” contribuiu para que as equipas se reforçassem. “Todas as equipas estão a treinar, algo que o ano passado quase não acontecia. Além disso, estarão mais preparadas e nós não teremos o efeito surpresa da última época”, acrescentou.

O Vila Flor SC está à espreita da conquista do bicampeonato distrital e a qualificação para o nacional. Nos quartos-de-final, agendados para sábado, dia 24, os vilaflorenses defrontam o S.C. Mirandela. Em agenda ainda o C.A. Macedo de Cavaleiros – CSP Vila Flor e FC Açores – GD Macedense. A formação açoriana é uma novidade na competição.

O G.D. Cachão passa directamente às meias-finais face à desistência do Argozelo. A final joga-se no domingo, dia 25, às 18h.

Foto de Vila Flor SC