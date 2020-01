Vilariça homenageou Luís Giovani numa jornada de mexidas na tabela

Num fim-de-semana em que se realizaram várias marchas de homenagem a Luís Giovani em várias localidades do país e no estrangeiro, o mundo do futebol não ficou indiferente ao desaparecimento do jovem de 21 anos.

Os jogadores do Santa Comba da Vilariça entraram em campo, no domingo, frente ao GD Sendim com a foto de Luís Giovani estampada nas camisolas. O jovem cabo-verdiano era amigo de grande parte dos jogadores do Vilariça e estes quiseram prestar-lhe uma sentida homenagem. Antes do jogo, que terminou com a vitória dos visitantes por 2-5, cumpriu-se um minuto de silêncio, tal como já tinha acontecido na sexta-feira na partida da equipa de futsal com o GD Torre Dona Chama.

A jornada 10 provocou mexidas no topo da tabela classificativa e a luta pela liderança está ao rubro. O Rebordelo regressou ao primeiro lugar, apesar do empate a duas bolas com o F.C. Vinhais, e soma 22 pontos tal com o Vimioso, agora segundo classificado.

Em Rebordelo o dérbi concelhio aqueceu a tarde fria de domingo. Os locais terminaram o encontro reduzidos a dez unidades, depois da expulsão do guarda-redes Antenor aos 45 minutos, por acumulação de amarelos.

O F.C. Vinhais concluiu o encontro em inferioridade numérica. Samuel e o guarda-redes, Diogo Beato, foram expulsos.

No conjunto da capital do fumeiro o destaque vai para o regresso do central Nuno Fernandes aos relvados (ver página 19), depois de ter pendurado as chuteiras no final da época passada. O capitão traz mais experiência e qualidade à equipa.

No outro dérbi concelhio, o Vimioso foi a casa do Argozelo vencer por 2-5 e tirou a equipa vizinha da liderança do campeonato. Gabriel Prates e Diogo Souza, que bisou, dois dos sete reforços da formação treinada por Eurico Martins estrearam-se a marcar.

Quanto ao Carção continua a subir na tabela. Os comandados de António Forneiro venceram o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros por 1-0. Hudson apontou o golo da vitória aos 62 minutos e conta já facturou oito vezes esta temporada no campeonato.

Em Miranda do Douro, os locais regressaram às vitórias, foi a segunda do campeonato, 3-2 com o Vila Flor SC. Agustín, Facundo e Tommy marcaram para o GD Mirandês.