Vimioso conquista primeira vitória

Os golos só surgiram na segunda parte e o primeiro foi apontado ainda numa fase inicial. Branquinho inaugurou o marcador aos 49 minutos. A vitória ficou selada já em tempo de compensação, aos 90’+4, por intermédio de Hugo Romana, que tinha entrado três minutos antes para substituir João Carvalho.

Este foi um resultado importante para o Vimioso, já que dá um novo alento à equipa, mas não o tira da zona de despromoção. Os vimiosenses continuam de lanterna na mão, são últimos, agora com seis pontos. Na próxima jornada do Campeonato de Portugal, a equipa de Eurico Martins recebe o terceiro classificado, o Montalegre. Um jogo que vai realizar-se em casa emprestada, no São Sebastião, em Mirandela, já que o Municipal de Vimioso foi encerrado com a entrada do novo estado de emergência.