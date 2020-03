Vimioso lidera isolado

A equipa de Eurico Martins continua a liderar mas agora de forma isolada, com 34 pontos, já que o Argozelo sofreu uma derrota caseira, 0-2 com os Estudantes Africanos, e caiu para a quarta posição.

O Vimioso ainda esteve em desvantagem. Mantorras marcou para o Macedo de penálti aos 40 minutos. Ainda antes do intervalo, aos 42’, Cleiton fez o empate e na segunda metade, já perto do final do jogo, Miguel Diz, o goleador da equipa, fixou o resultado em 2-1.

E em Rebordelo houve goleada. Os locais aplicaram ‘chapa 8’ ao Vilariça com Adriel a assinar um poker. O ponta de lança brasileiro leva já 22 golos marcados e continua na liderança da lista de melhores marcadores.

Ao Carção um golo chegou para vencer em Miranda do Douro. Aos 55 minutos Felipe Cantes garantiu a conquista dos três pontos.

Alves é o novo treinador do Sendim

O Sendim também venceu por uma bola a zero. O triunfo foi conseguido fora de portas frente ao Vila Flor, com um golo de Henrique Almeida, e já com olhar atento nas bancadas de José Alves, o novo treinador da equipa do concelho de Miranda do Douro. Alves sucede a Vítor Reis no comando técnico do Sendim.