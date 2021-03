Vimioso perde com o Vianense em jogo antecipado da jornada 21

O Vimioso perdeu, em casa, por duas bolas a zero com o Vianense. A formação minhota colocou-se em vantagem perto do intervalo, aos 42 minutos, por intermédio de Diogo Gonçalves.

O segundo golo da equipa de Viana do Castelo surgiu já na recta final do encontro, aos 90’, com a rubrica de Leandro.

As duas formações partiram para o jogo com o campeonato resolvido, o Vimioso com a descida ao distrital e o Vianense com a manutenção garantida.

Aos dois clubes resta uma jornada para concluir o Campeonato de Portugal. O Vimioso é último classificado, com oito pontos, o Vianense é 6º com 29 pontos.