Vimioso resolve nos penáltis e leva a taça para casa

Foi um grande jogo e um verdadeiro espectáculo de futsal em que só a lotaria dos penáltis decidiu o vencedor. E, neste capítulo, o responsável pelo triunfo tem um nome, Chico. O guarda-redes do Vimioso foi gigante durante todo o encontro e decisivo nos penáltis, defendeu dois, travou os remates de Lucas e Ricky, mas também falhou um.

O Vimioso fez da união da equipa uma arma poderosa para suster as investidas do adversário, depois de uma boa entrada no encontro que resultou numa vantagem de 0-2 com a assinatura de Bruno Costa e Sérgio.

Dois golos que fizeram despertar um Mogadouro adormecido. Lucas foi o mais rematador e o golo da formação de Artur Pereira só surgiu aos 18’ através de Thiago Lessa, que só teve que encostar após a assistência de Samuel.

O Mogadouro cresceu no jogo mas encontrou obstáculos para furar a baliza do Vimioso, desde logo o guarda-redes, Chico, e a pontaria que não era a mais acertada.

Na segunda metade, o Vimioso chegou ao 1-3, aos 25’, através de Pedro Diz. O Mogadouro não baixou os braços e a pressão ofensiva surtiu efeito, Caio fez o 2-3, Thiago Lessa restabeleceu a igualdade aos 13’ e Lucas colocou o Académico em vantagem (4-3) aos 14’.

Os comandados de Artur Pereira tinham o jogo controlado, mas um erro de Diego a pouco mais de um minuto do final do jogo permitiu ao Vimioso igualar. O guarda-redes fez falta na área e prontamente foi assinalado penálti. Miguel Diz encarregou-se de marcar e levou o jogo para prolongamento.

Bruno Costa fez o 4-5 aos 44 minutos e Caio, no mesmo minuto, empatou (5-5). Sem mexidas no marcador até ao final dos 10 minutos suplementares só os penáltis resolveram o encontro. Aqui foi mais certeiro o Vimioso e decisivo o guarda-redes, Chico, ao defender dois penáltis.

Antes da final, o Vimioso eliminou, no sábado, o CSP Vila Flor por 3-1 no jogo das meias e, no mesmo dia, o Mogadouro venceu o Alfandeguense também por 1-3.

Reacções

Artur Pereira – Técnico Mogadouro

“Fomos a melhor equipa em campo, tirando os primeiros cinco minutos em que entrámos a dormir. De um lado uma equipa a jogar futsal e do outro uma equipa a defender. A bola não entrava e o guarda-redes teve muito mérito”.

Paulo Gonçalves – Técnico do Vimioso

“Foi uma final justa e qualquer uma das equipas era uma justa vencedora. Começamos bem o jogo, começamos a ganhar o que deu alguma tranquilidade, mesmo com alguns condicionalismos. Tínhamos alguns jogadores tocados. O Diogo ficou de fora, pois tinha 39 de febre”.