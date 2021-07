Vinhais recebeu Encontro de Gira-Volei

A iniciativa foi realizada pela Associação de Voleibol de Trás-os-Montes (AVTM), em parceria com o Município de Vinhais.

“Fum dia de festa para os miúdos”, referiu Hélder Magno, técnico superior de desporto da autarquia. Sobre a participação dos alnos considerou que “ultrapassou as expectativas”.

No Encontro Municipal de Gira-Volei participaram 50 atletas, todos alunos do terceiro e quarto anos do concelho de Vinhais.