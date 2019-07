Vinte e seis equipas disputam o V Torneio Inter-Freguesias de Bragança

A iniciativa dinamiza o meio rural, promove o convívio e fomenta a prática desportiva. A envolvência dos habitantes das freguesias é de tal forma que “quem está fora da região regressa ao fim-de-semana para vestir a camisola da sua localidade”, destacou Hernâni Dias, presidente da autarquia de Bragança.

A rivalidade existe quanto baste, até porque ninguém gosta de perder, mas no final das contas há valores mais importantes. “É normal que haja alguma rivalidade até porque, historicamente, há alguma rivalidade entre algumas aldeias. Mas é uma rivalidade saudável. O que menos conta no final é o resultado”, destacou.

A União de Freguesias Sé, Santa Mara e Meixedo (UFSSM) parte mais uma vez como favorita já que venceu as quatro edições já realizadas e soma duas vitórias decorridas duas jornadas da competição, mas a concorrência é grande. Sortes, Parada Failde, Donai, França e Aveleda também somam dois triunfos.

O pontapé de saída para V Torneio Inter-freguesias de Futsal do concelho de Bragança foi dado no sábado, no Pavilhão de São Pedro de Sarracenos, e a final está marcada para o dia 1 de Agosto. Os jogos realizam-se nos vários equipamentos desportivos do concelho de Bragança.