“Visit Bragança” propõe-se desvendar o território

“Visit Bragança” tem o objectivo promover a gastronomia, cultura, património e natureza do concelho. Segundo o presidente da câmara, trata- -se de uma ferramenta para aceder a imagens, a informação, nomeadamente às agendas culturais do município, museus e Teatro Municipal, e aos restaurantes da cidade, onde é possível também fazer um planeamento das visitas. “Aquilo que pretendemos é fazer com que as unidades hoteleiras, a restauração e tudo aquilo que tem a ver com a componente turística possam daqui tirar o proveito necessário para se manterem activas e fazerem com que o nosso território seja cada vez mais atractivo”, disse Hernâni Dias. O autarca acredita que, em qualquer estação do ano, o concelho tem dinamismo e actividades suficientes para atrair turistas durante todo o ano, realçando eventos como o “Bragança, Terra Natal e de Sonhos”, o festival do “Butelo e das Casulas” e o desfile dos Caretos. O site está inserido na estratégia do município criada em tempo de pandemia para atrair turistas e está no seguimento do vídeo promocional “Bragança, Naturalmente!”. O vídeo teve mais de um milhão de visualizações nas redes sociais e foi visto por mais dez milhões de pessoas na televisão e contribuiu para o aumento de visitantes portugueses na região, durante o verão. “Levou a que a estadia média dos turistas, nomeadamente no meio rural, tivesse aumentado substancialmente, até cinco noites, sendo que no meio rural se verificou uma maior taxa de ocupação do que na área urbana”, salientou o presidente da câmara. Entretanto, o município vai ainda lançar mais quatro vídeos promocionais referentes à cultura, à gastronomia, ao património e à natureza do concelho de Bragança.