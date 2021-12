Vítor Fernandes deixa comando técnico do Mirandês

O clube anunciou, esta manhã, o fim da ligação com o treinador tal como com o adjunto, Ricardo Pais “O Grupo Desportivo Mirandês agradece à equipa técnica, que hoje cessa funções no clube, o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos”, lê-se no comunicado da direcção do G.D. Mirandês.

O treinador, de 36 anos, assumiu o comando técnico da equipa esta temporada, já com a pré-época em curso, depois da saída de Eduardo Gonçalves, e deixa o Mirandês no quinto lugar da Divisão de Honra Pavimir e após a derrota por 5-2 com o Bragança.

O emblema de Miranda do Douro deverá apresentar ainda hoje o novo treinador.