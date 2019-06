Vítor Fernandes é candidato a subir ao quadro nacional da arbitragem

O juiz vai realizar provas físicas e escritas a partir do dia 25 deste mês, no curso de formação avançada da Academia de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

“Penso que é uma formação muito importante, pois não é todos os dias que temos a possibilidade de estar uma semana focados a 100% na arbitragem. Eu julgo ser uma óptima oportunidade para continuar o processo de aprendizagem e evolução para me tornar melhor árbitro”, o árbitro, natural de Bragança.

Vítor Fernandes acredita que a passagem pela academia será altamente positiva e que lhe vai dar ferramentas que não são possíveis encontrar na realidade distrital. “As expectativas são as melhores. Espero encontrar ferramentas que, infelizmente, na realidade da nossa associação não são possíveis, e que isso me ajude a evoluir no sentido de me tornar melhor árbitro”.

O árbitro teve um final de campeonatos atribulado. Recordamos que Vítor Fernandes foi agredido por um jogador do CASC Freixo no quinto jogo da final do play-off do distrital de futsal. O episódio já ficou para trás mas Vítor Fernandes não esconde que “a confiança ficou algo abalada”. Contudo, o brigantino garante que vai “aproveitar ao máximo a oportunidade de ser melhor árbitro”.

O curso de formação avançada de árbitros de futsal arranca no próximo dia 25 e termina no dia 30 de Junho. Esta é a possibilidade de os árbitros subirem para a categoria C3 avançado, que os habilita a arbitrar competições nacionais.

Vítor Fernandes é o candidato da A.F. Bragança que no nacional já conta com Edson Lopes e Ricardo Lopes.