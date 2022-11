Vitória caseira coloca CAB na liderança

O Clube Académico de Bragança deu mais um importante passo na qualificação para o nacional de voleibol ao vencer, esta tarde, o AVC Famalicão por 3-0, com os parciais de 25-4, 25-11 e 25-16, na jornada 6 do Campeonato Inter-Regional de juvenis femininos da Associação de Voleibol de Braga.

É certo que em jogo ainda estão 12 jornadas, mas numa prova tão competitiva todas as vitórias assumem uma importância extra.

As brigantinas não facilitaram em momento algum e à vitória aliaram uma boa exibição perante um emblema com pergaminhos no voleibol nacional. “Entrámos fortes. É uma vitória que nos deixa orgulhos pois o AVC Famalicão é uma equipa com tradição no voleibol nacional, com títulos e uma equipa sénior na 1ª divisão”, destacou o técnico, Pedro Jacinto.

Em seis jornadas, o CAB tem apenas uma derrota nos seus registos, foi frente ao SC Braga, por 2-3. As brigantinas conseguem ombrear com os ‘históricos’ do voleibol e Pedro Jacinto não tem dúvida que a equipa de juvenis é uma referência para os restantes escalões de formação. “A fasquia está cada vez mais alta pois as atletas dos escalões inferiores vêm esta equipa de juvenis como uma referência e elas sentem isso. É algo que as obriga a jogar de outra forma e a não facilitar”.

Com este triunfo o CAB assume a liderança da competição com 15 pontos, mais que o SC Braga, que passa para a segunda posição e folgou nesta jornada.

No dia 27 de Novembro, o Académico de Bragança joga fora com o Vitória SC.

Quanto à formação de iniciadas do CAB perdeu, ontem, com o Valpacinhos por 3-0, um jogo a contar para o Torneio de Abertura da Associação de Voleibol de Trás-os-Montes.

Foto de CAB