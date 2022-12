Vitória caseira em dia de aniversário do Clube Académico de Bragança

Foi um jogo especial para a formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança. A equipa treinada por Pedro Jacinto além de querer pontuar para se manter em zona de promoção ao nacional quis vencer para comemorar o 54º aniversário do clube. Assim foi, as brigantinas venceram o Dumiense por 3-0 mas não foi fácil.

O CAB perdeu o primeiro set por 18-25, cometeu alguns erros e esteve longe de uma grande exibição. Ainda assim, a formação transmontana mostrou capacidade de reacção e acabou por segurar a vitória (25-18, 25-22, 22-25, 15-12) na 10ª jornada do Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

“Foi um jogo intenso em que perdemos o primeiro set e cometemos muitos erros. Acabámos por ter um resultado que nos permitiu arrecadar dois pontos e que nos deixa a cinco pontos do nosso opositor directo. No entanto, foi um jogo aquém das nossas expectativas. A necessidade de pontuar e a pressão transformou o jogo num jogo muito emotivo e muito pesado”, referiu o técnico, Pedro Jacinto.

Com este triunfo, as brigantinas somaram dois pontos precisos, são 20 no total, e seguem na terceira posição, que dá acesso ao nacional. “Mais uma vitória de recompensa por todo o esforço. Consolidamos a nossa posição de acesso ao nacional e esperamos que nos próximos jogos não haja surpresas”.

Na próxima jornada, marcada para domingo, dia 11, o Clube Académico de Bragança joga fora com o VC Viana.