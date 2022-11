Vitória escapa ao Bragança em tempo de compensação

O Grupo Desportivo de Bragança esteve muito perto de somar a segunda vitória consecutiva no Campeonato de Portugal, mas já em tempo de compensação, aos 90’+3, os comandados de Rafael Nascimento deixaram escapar os três pontos. Hugo Neto apontou o segundo golo do Merelinense e fixou o resultado em 2-2.

Em jogo da jornada 8 da série A, os brigantinos desde cedo mandaram na partida, entram autoritários e com a mira apontada à baliza dos minhotos. João Rocha deixou o primeiro aviso aos 11 minutos, num remate rasteiro à entrada da área, seguiu-se a tentativa de Gabi e à terceira foi mesmo de vez. Pedro José saltou mais alto que a defesa do Merelinense e aos 23 minutos, após um livre batido por Óscar Barros, cabeceou certeiro e colocou o GDB em vantagem no marcador.

Entretanto, os locais baixaram linhas e passaram a defender num bloco médio/baixo, o que trouxe mais dificuldades ao adversário para tentar romper no reduto do Bragança, mas também os brigantinos perderam poder ofensivo.

Na segunda parte o GDB voltou a levar perigo à baliza do Merelinense. No entanto, seria a equipa minhota a marcar. Cassamá, a referência no ataque, fez o 1-1 de cabeça.

O resultado estava longe de estar fechado e os canarinhos queriam dar seguimento ao triunfo alcançado frente ao Pedras Salgadas. Gabi, mais uma vez com uma assistência de Óscar Barros, que fez uma grande exibição, apontou o 2-1 de cabeça.

Aos 78 minutos, Rafael Nascimento foi obrigado a mexer no eixo da defesa. Pedro José lesionou-se e teve mesmo de receber tratamento hospitalar.

A equipa da casa tentou gerir o resultado e conservar a vantagem, mas já em tempo de compensação, aos 90’+3, Hugo Neto fez o 2-2. Um golo que caiu como um balde de água fria na formação canarinha. Na sequência de lance, por protestos, Rafael Nascimento, treinador do GDB foi expulso.

Concluída a jornada 8 da série A do Campeonato de Portugal, o GDB subiu para a 10ª posição com sete pontos, os mesmos que o Brito (11º), Maria da Fonte (12º) e São Martinho (13º).

Na próxima jornada há dérbi transmontano. O GDB joga no terreno do Vilar de Perdizes, quinto classificado, que este domingo venceu o Dumiense por 0-2.

O Merelinense é oitavo com 11 pontos.

Reacções

Rafael Nascimento – Técnico do Bragança

“Se alguém tinha de ficar com os três pontos éramos nós. Queríamos muito os três pontos, agora é continuar a lutar”.

Rui Carvalhal – Técnico do Merelinense

“Esperávamos um jogo muito difícil, pois sabemos a qualidade que tem o Bragança e a dificuldade que é jogar neste estádio. Não vimos o melhor Merelinense”.