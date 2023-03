Vitória importante e moralizadora

Os brigantinos entraram confiantes, a dominar e a criar oportunidades de golo. Rafa Alves inaugurou o marcador logo aos cinco minutos e Lourenço fez o 2-0 aos 15’. O resultado dava vantagem, mas não tranquilidade e o golo sofrido aos 17 minutos pareceu abalar a confiança dos comandos de Hugo Martins.

Até ao final da primeira metade, os locais voltaram a accionar o marcador. Lourenço rubricou o 3-1, o segundo da conta pessoal.

Na segunda parte, o jogo ganhou intensidade e ficou mais físico. Há registar duas expulsões, uma para cada equipa. Leandro (EFAP) viu cartolina vermelha aos 26 minutos e Simão Fernandes (FutFênix) foi expulso por acumulação de amarelos.

Os brigantinos voltaram a fazer o gosto ao pé mais duas vezes por Sampaio (35’) e Bruno (39’).

O triunfo caseiro foi uma boa reacção à derrota sofrida no pontapé de saída da prova, mas o técnico, Hugo Martins considera que ainda há muito trabalho a fazer. “Tínhamos de dar uma resposta rápida ao resultado da primeira jornada, mas ainda há muito para fazer. Há uma caminhada longa, pois este nível de competição é muito mais alto do que o do campeonato distrital”.

A vitória caseira serve de tónico para o jogo com o GCR Nun´Álvares, que venceu nesta jornada a Academia Johson Januário por 2-6 e lidera a série A da Zona Norte. “É uma equipa com bons jogadores, se segundo ano deste escalão, mas vamos lá para dar uma boa resposta. Nesse dia também os sub-19 também vão lá jogar e pode ser que esse apoio extra nos favoreça”.

E Fábio Miguel, treinador da formação de Viana do Castelo, já espera dificuldades frente a uma equipa que mostrou eficácia. Para o treinador dos minhotos faltou algum critério à sua equipa, que é muito reduzida. “Temos um plantel bastante reduzido. Temos quatro atletas iniciados e nestes escalões nota-se a diferença. Penso que faltou algum discernimento na tomada de decisão”.

Com duas jornadas carimbadas, a EFAP ocupa o terceiro lugar com três pontos. O Viana Academia FutFênix é quarto classificado, último, sem pontuar.