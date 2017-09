Vitória moralizadora

O treinador realçou o bom desempenho dos seus jogadores numa partida em que o adversário ainda criou algumas dificuldades.

“Quero dar os parabéns aos meus jogadores que encararam o jogo como se de uma final se tratasse. Foi um jogo bem disputado com o Arcos a dificultar-nos a tarefa. No entanto, a minha equipa conseguir estar sempre em vantagem no marcador. Foi uma vitória justa”, disse António Forneiro.

O triunfo na Taça de Portugal traz motivação ao grupo que iniciou o Campeonato de Portugal com duas derrotas (1-2 com o S.C.Mirandela e 1-0 frente ao Mondinense).

“O grupo fica mais forte e animado com esta vitória. Não é fácil na Taça de Portugal conseguir dar uma goleada pois as equipas agigantam-se”.

Cláudio, Júnior, Tiago Antunes e Miguel Diz, que bisou, marcaram os golos do Argozelo.