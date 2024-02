Voleibol: Clube Académico de Bragança vai iniciar a 2ª Fase do Campeonato Nacional de Juniores de Voleibol Feminino

O Clube Académico de Bragança vai disputar a Série A da Segunda Fase do Campeonato Nacional de Juniores de Voleibol Feminino, juntamente com o PV 2014/Colégio Efanor, Ala de Nun´Alvares de Gondomar, Ginásio Clube Vilacondense, Associação Académica de Espinho e Sport Vila Real e Benfica.

As juniores do Voleibol do Clube Académico de Bragança vão iniciar a competição, no sábado, frente ao Ala de Nun´Alvares de Gondomar.

Pedro Jacinto, treinador do voleibol do Clube Académico de Bragança, refere que é uma fase diferente e objectivo agora é pontuar. “Época após época, felizmente, a equipa está familiarizada com esta competição. É sempre uma fase de muito trabalho, mas também de muita motivação por termos chegado até aqui. Vai ser uma etapa completamente diferente e o objectivo é pontuar”.

O técnico, do Clube Académico de Bragança, diz que a equipa está preparada, mas com noção das dificuldades que vai enfrentar. “Estamos preparados, sim, mas com os pés assentes na Terra e temos noção do nível de voleibol que vamos enfrentar”.

Pedro Jacinto desvaloriza o facto de ter algumas atletas com idade inferior ao escalão de júnior. “Temos algumas atletas com idade inferior ao escalão de júnior, mas acompanham esta equipa desde o início e essa idade não é relevante, porque iniciaram o processo todas juntas”.

O Clube Académico de Bragança vai iniciar a caminhada na segunda Fase do Campeonato Nacional de Juniores de Voleibol Feminino, no sábado, frente ao Ala de Nun´Alvares de Gondomar, às 17h00, em Gondomar, no distrito do Porto.

Foto: Clube Académico de Bragança