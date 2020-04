Volta ao Nordeste apontada para Setembro

Apesar de só contabilizar duas edições, a Volta ao Nordeste já é uma referência no calendário de provas da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB).

A competição de estrada, que tem trazido anualmente cerca de 150 ciclistas de vários pontos do país e até do estrangeiro, estava agendada para este mês, entre os dias 24 e 26, mas foi suspensa devido à Covid-19.

Miguel Monteiro acredita que será possível realizar a competição no próximo mês de Setembro. “Vamos ver se há possibilidade de reagendar a prova. Setembro é mês apontado se houver condições”, disse o presidente da ACB.

Rui Novais (Skoda Irmãos Leite – Tourencinho) foi o vencedor de 2019 e Sancho Cruz venceu em 2018.

À semelhança de todas as modalidades, o ciclismo também foi afectado pela pandemia. A Federação Portuguesa de Ciclismo cancelou todas as competições até ao final de Maio.

No distrito de Bragança, a associação de ciclismo suspendeu 11 iniciativas entre as quais o BTT das Amendoeiras em Flor e a Rota do Azeite 2020 (Taça de XCM); Grande Prémio de Moncorvo, Vimioso e Alfândega da Fé (Open Regional de Estrada).

“Assumimos alguns compromissos com autarquias e outras entidades privadas em termos de patrocínios, mas todos percebem pois isto afectou toda a gente. O impacto tem sido negativo, mas a atitude dos ciclistas e da comunidade em geral tem sido bastante positiva”.

A última prova do calendário, deste ano, realizada foi a “Rota da Alheira”, em Mirandela, no dia 8 de Março.

Também a assembleia-geral da Associação de Ciclismo de Bragança foi adiada. A reunião estava marcada para Março e tinha como pontos apreciação e votação do relatório de contas e marcação de eleições.