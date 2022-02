Volta ao Nordeste - Ciclismo Feminino vai para a estrada em Julho

A 1ª Volta ao Nordeste – Ciclismo Feminino está agendada para os próximos dias 16 e 17 de Julho.

Depois do sucesso da Volta ao Nordeste em masculinos, que tem a sua terceira edição marcada para Abril, de 23 a 25, a Associação de Ciclismo de Bragança faz agora uma forte aposta no feminino. “É a primeira vez que estamos a apostar numa prova só no feminino. Temos bastantes ciclistas na região e queremos dar-lhes competição. Tendo em conta o êxito da Volta ao Nordeste em masculinos decidimos recriar a prova em femininos”, disse Miguel Monteiro, presidente da ACB.

Para já está confirmada a colaboração de dois municípios. “Contamos com Carrazeda de Ansiães e Vila Flor. Aguardamos por uma resposta do município de Mirandela. São duas etapas e falta apenas definir o local de partida e de chegada”.

Quando faltam cinco meses para a realização da prova já estão inscritas 16 equipas, sendo que três são espanholas, mas o número “pode chegar às 20”, como adiantou Miguel Monteiro.

Entretanto, a Associação de Ciclismo de Bragança quer potenciar o ciclismo de formação e voltar a apostar nas escolas. “O único entrave é o número de treinadores disponíveis. Se conseguirmos ter um treinador para cada escola vamos conseguir ter no mínimo cinco escolas”.

A solução pode passar pela partilha de treinador mas a ACB aguarda por uma resposta da Federação Portuguesa de Ciclismo.