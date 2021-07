Volta ao Nordeste regressa em Setembro

Já está definida a data para a terceira edição da Volta ao Nordeste. A Associação de Ciclismo de Bragança aponta para os dias 18 e 19 de Setembro deste ano, depois de a prova ter sido adiada devido à pandemia. Esta será a primeira competição organizada pela ACB após a paragem. “Estando este tempo todo sem nenhuma prova no distrito, mais de um ano, era importante voltarmos a normalidade possível. Tudo indica que a prova vai realizar-se nos dais 18 e 19 de Setembro. Sobre as etapas ainda não podemos adiantar nada já que ainda estamos em negociações com os municípios”, referiu Miguel Monteiro, presidente da ACB.

No entanto, sabe-se que a competição vai contar com duas etapas, uma no dia 18 e outra no dia 19, e um contra-relógio nocturno.

As duas edições anteriores realizaram-se em Abril e Miguel Monteiro espera voltar à data original no próximo ano. “Esperamos em 2022 organizar a competição em Abril”.

A ACB conta com a participação de 150 ciclistas, número limite, sendo que “vai ser dada prioridade aos ciclistas que estavam inscritos para 2020”, destacou Miguel Monteiro.

O embaixador da prova deste ano será o brigantino Vítor Carvalho, paraciclista da Efapel.

A Volta ao Nordeste realizou-se pela primeira vez em 2018 com vitória de Sancho Cruz e em 2019 o vencedor foi o vilarealense Rui Novais.

Depois de ter sido adiada em 2020, a terceira edição vai para a estrada nos dias 18 e 19 de Setembro deste ano.

O Jornal Nordeste e a Rádio Brigantia mantêm-se como media partners.