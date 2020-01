Volta ao Nordeste vai contar com equipas estrangeiras

“Em 2019 as inscrições também fecharam em pouco tempo, mas este ano ainda foi em menos. Dentro dessas inscrições salvaguardámos algumas para os nossos clubes”, disse Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança.

A ACB conta com 150 ciclistas de vários localidades do país e também do estrangeiro, nomeadamente de França e Espanha. “Vamos ter equipas com muita qualidade. Vamos ter equipas de Espanha e um de França”, avançou.

A Volta ao Nordeste é mais que um evento desportivo. Para Miguel Monteiro a prova promove o distrito de Bragança. “Isto é uma aposta no desenvolvimento

O percurso da III Volta ao Nordeste da ACB ainda não é conhecido, mas já se sabe que vai contar com um prólogo nocturno e duas etapas. Há uma grande possibilidade de a cidade de Bragança ser o ponto de partida da competição, depois de ter recebido a derradeira etapa da volta, a de consagração do vencedor, nas duas edições já realizadas.