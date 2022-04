Volta ao Nordeste vai para a estrada sábado e domingo

A Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) leva para a estrada a III Volta ao Nordeste. A prova está de regresso, depois de ter sido adiada duas vezes devido à pandemia, e está agendada para o próximo fim-de-semana, dias 23 e 24 de Abril.

Trata-se já do evento referência da ACB e que vai contar com cerca de uma centena de participantes nas categorias de Masters, Elites e Sub-23 amadores, sendo que 70 por cento dos participantes são de fora do distrito de Bragança.

O regresso às competições “não tem sido fácil”, como afirmou Miguel Monteiro, presidente da ACB, pois ainda há “algum receio por parte dos ciclistas”. “Perderam-se certos hábitos nestes últimos dois anos. Os clubes têm tido dificuldade em organizar os seus associados para participarem nas suas próprias competições. Parece um contra-senso uma vez que o número de licenças CPT e de competição continuam próximas dos anos anteriores à pandemia. Os ciclistas optam por dar os seus passeios em pequenos grupos e muitas vezes sozinhos”, explicou.

Este ano, a Volta ao Nordeste conta apenas com dois dias de prova num ano em que os municípios também se mostraram reticentes. “Os próprios municípios continuam com reservas para apoiarem eventos desportivos com muita gente e não será por falta de disponibilidade financeira, uma vez que a ausência nestes últimos dois de eventos desportivos não trouxeram gastos de maior”. No entanto, o presidente da ACB acredita que “tudo vai regressar à normalidade”.

Para o primeiro dia de competição, sábado, dia 23, está marcado um prólogo de 6 quilómetros, em Bragança, com início às 10h30. No mesmo dia, às 16h00, arranca a primeira etapa com partida de Vimioso e chegada a Miranda do Douro, um percurso de 80 quilómetros.

No domingo, dia 24, a partir das 10h00, vai para a estrada a segunda e última etapa, de 100 quilómetros, que vai ligar Miranda do Douro a Alfândega da Fé.

Este ano o rosto visível da Volta ao Nordeste é o brigantino Vítor de Carvalho. O paraciclista da Glassdrive/Q8/Anicolor é o embaixador da prova. “O Vítor de Carvalho é o nosso cabeça de cartaz. É uma forma de promovermos o paraciclismo”.

A Volta ao Nordeste vai para a terceira edição, sendo que Sancho Cruz venceu a prova de estreia e Rui Novais triunfou em 2019.

Bragança, Alfândega da Fé, Miranda do Douro, e Vimioso são, este ano, os concelhos parceiros.