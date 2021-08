Volta a Portugal chega hoje a Bragança

A Volta a Portugal em bicicleta chega à capital de distrito esta quinta-feira. Trata-se da sétima etapa, a mais longa da competição (193,2 quilómetros), que tem início em Felgueiras.

Ao longo do percurso há três metas volantes e quatro contagens de montanha, sendo que a última situa-se ao quilómetro 179, na Serra da Nogueira, às portas da cidade de Bragança.

A capital de distrito é também ponto de partida, amanhã, para aquela que será a penúltima etapa com características de montanha, pois depois há a subida à Senhora da Graça, em Mondim de Basto, no sábado. A oitava etapa liga Bragança à Serra do Larouco, em Montalegre. Pelo meio há três metas volantes e três contagens de montanha, duas são de primeira categoria.

Entre os mais de 120 ciclistas as atenções viram-se, em Bragança, para Ricardo Vilela. O brigantino da W52/F.C. Porto Reconco participa na prova pela nona vez.

A Volta a Portugal vai terminar no próximo domingo, dia 15, em Viseu, com um contrarrelógio.

Foto de Volta a Portugal