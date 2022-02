Vontade brigantina insuficiente para travar experiência do SC Vasco da Gama

Começou este domingo a Taça Nacional de Basquetebol sub-18 masculinos. A formação dos Estrelas Brigantinas deslocou-se ao Porto para defrontar o SC Vasco da Gama.

Anteviam-se dificuldades perante um adversário mais experiente e isso acabou por se reflectir no resultado final, 87-25.

“Os nossos jogadores entraram nervosos, sabiam que estavam a jogar contra uma equipa superior, mais experiente e com mais do dobro dos jogos oficiais do que nós. Esforçamo-nos e nunca baixamos a cabeça, e por vezes tivemos azar pois a bola parecia que não queria entrar. Não seria um jogo para marcarmos tão poucos pontos”, referiu João Soares, técnico dos brigantinos, no final do encontro.

A derrota na jornada inaugural não abala a equipa, muito pelo contrário. “Resta-nos continuar a trabalhar e preparar o jogo contra a Diogo Cão”.

E o próximo encontro é em casa, no Pavilhão da Coxa já no próximo domingo, com início às 11h00.

Nos restantes encontros da primeira jornada, da zona Norte B, o Famalicense venceu o C. Basquetebol Viana por 60-53 e a ADCE Diogo Cão arrecadou um triunfo por 6-63 com a Escola SLB O. Azeméis.