Walking Football vai ser implementado no distrito de Bragança

Walking Football é a mais recente modalidade praticada em Portugal. É um desporto recente e numa tradução simples é nada mais, nada menos do que futebol a andar.

A modalidade é pensada para pessoas a partir dos 50 anos. Aqui não há corridas, saltos, cortes e carrinhos. O futebol é jogado a passo e tem como objectivo incentivar à prática desportiva, promover a integração e o convívio de grupo, combater o isolamento, o sedentarismo, a depressão e melhorar os índices de saúde.

O Walking Football surgiu em Inglaterra, em 2001, e foi através da comunidade britânica em Portugal que se começou a praticar no Algarve.

E este desporto é a próxima aposta da Federação Portuguesa de Futebol que já lançou o desafio às 22 associações distritais e regionais, num Workshop realizado no passado sábado. O Walking Football vai, naturalmente, fazer crescer o número de atletas federados.

O primeiro passo para a divulgação da modalidade será dado nos próximos dias 1 e 2 de Julho, na Cidade do Futebol. “Será um grande encontro. Cada associação e os sócios de classe (Sindicato dos Jogadores, Associação Nacional de Treinadores, médicos, enfermeiros) vão levar uma equipa até à Cidade do Futebol, nos dias 1 e 2 de Julho, para assinalar o início da prática do Walking Football”, explicou Diogo Braz, vice-presidente da A.F. Bragança.

A Associação de Futebol de Bragança pretende implementar a modalidade no distrito, mas para já ainda não foi definida a forma de divulgação. “Ainda estamos a definir, internamente, como vamos fazer a implantação da modalidade no nosso distrito. É algo que ainda estamos a analisar, mas contamos ter novidades em breve”.

A A.F. Bragança conta com os clubes para a promoção da modalidade e vai estabelecer parcerias com as universidades seniores

