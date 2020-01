Wassim Amadi aguarda por luz verde para jogar

Wassim Amadi é reforço para o meio campo do Grupo Desportivo de Bragança, tem dupla nacionalidade, é franco-marroquino, fez formação no Metz, em França, e representou o Fátima, emblema da série C do Campeonato de Portugal, na época passada.

O jovem jogador já esteve no radar do Sporting CP e chegou mesmo a testar-se na Academia de Alcochete na temporada 2018/2019.

Quem já se estreou com a camisola dos brigantinos foi David Carvalho, no domingo, frente ao S.C. Mirandela e com uma derrota por 0-1. Aliás, o defesa já representou os alvinegros na época 2014/2015.

O defesa de 25 anos, que fez formação no Benfica, iniciou a época no Anadia, emblema da série C do Campeonato de Portugal, e no seu currículo tem passagens pelo Vila Flor SC (2013/2014), Pedras Salgadas (2015/2016 e 2016/2017) e Montalegre (2018/2019).

Mas, nos próximos dias o plantel do GDB deve contar com mais opções, sobretudo para o meio campo e ataque. “Vamos ter que ter mais soluções e com qualidade para dar outra cara em Montalegre. Tem que chegar gente para colmatar as saídas de Ousmane, Rodrigo e Soares”, disse o técnico, André David.

O próximo adversário do Bragança é o Montalegre, já no domingo, a contar para a jornada 19 da série A do Campeonato de Portugal.