Ximena termina a carreira

Num discurso muito emocionado referiu que “chegou o dia que nunca gostaria que chegasse”. “Termino a minha ligação como atleta do meu ‘Bragança”, disse.

Ximena termina uma ligação de 25 anos e garante que sai com o sentimento de dever cumprido. “Saio com o sentimento que sempre servi o clube e que nunca me servi dele. Obrigado a todos por tudo”.

O eterno capitão do Grupo Desportivo de Bragança fez ainda um apelo aos adeptos. “Peço por favor que a cidade se una em torno deste grande emblema. Amo-te Grupo Desportivo de Bragança”, concluiu.

Ximena já tinha ameaçado pendurar as luvas no final temporada 2017/2018 mas o facto de o clube ter descido ao distrital decidiu renovar por mais uma época para ajudar o cube a regressar ao nacional. Com o objectivo cumprido Ximena coloca um ponto fina na carreira de guarda-redes.