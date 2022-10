Zona Industrial de Duas Igrejas vai ser construída em 2023

O projecto era do anterior executivo, mas só agora vai avançar. Segundo a presidente da Câmara Municipal, Helena Barril, o concurso para adjudicação da obra vai ser lançado “em breve” e espera que “antes do final do ano ou princípio de 2023” seja lançada a empreitada. Serão 68 mil m² que permitirão criar 24 lotes de cerca de 600m² e mais dois lotes de “serviços” com uma área de cerca de 300m². Na opinião da autarca a localização é “privilegiada”, visto que vai ficar perto de Miranda do Douro, mas também do IC5, acreditando que estão reunidas as condições para que o projecto seja “um sucesso”. A autarca explicou ainda que a zona industrial de Miranda do Douro já não consegue dar resposta à procura de empresas que se querem instalar na cidade e não foi possível ampliá-la, por isso, o município decidiu avançar com uma nova infra-estrutura. “ Pensamos que com isto vamos colmatar muita da carência que temos tido na procura de lotes, porque não conseguíamos dar essa resposta”, frisou Helena Barril. A empreitada vai custar 3 milhões de euros, metade financiada por fundos europeus e a outra metade será um empréstimo do município ao Banco Europeu do Investimento.