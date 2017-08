Conselhos para grelhados saudáveis

Um dos grandes prazeres nos dias de verão é cozinhar ao ar livre, juntando a família e os amigos em torno de um prato de peixe ou carne grelhados no carvão. No entanto, são necessários alguns cuidados básicos, de modo a impedir riscos para a saúde, como o consumo de partes carbonizadas, potencialmente tóxicas, e contaminações alimentares.

25 Cuidados básicos:

1. Evite sair para as compras com o carro já quente. Nos dias de compras planeie a viagem. E estacione em lugar fresco.

2. Se comprar para congelar, verifique se a arca ou congelador estão limpos e preparados para receber o que aí vem.

3. Se tiver uma lista longa de compras, deixe para o final a carne ou peixe.

4. Peça para limpar o peixe e, se for caso disso, para escalar na peixaria. Verifique se o peixe é lavado no final da operação. Feche bem o saco.

5. Separe o frango (de maior risco microbiológico) de outras carnes. Tenha cuidado com os sucos da carne. Não os deixe pingar para outros alimentos. Feche bem as embalagens.

6. Guie directamente para casa. Se a viagem for superior a meia hora leve uma arca para a carne e para o peixe. Envolva com material para manter a frescura.

7. Ao chegar a casa, lave primeiro as mãos. Depois separe de imediato em embalagens lavadas. Lave as mãos entre cada operação. Congele o que não vai utilizar nos próximos 1-2 dias.

8. Descongele no frigorífico, no refrigerador e não ao ar livre.

9. Se puser a marinar, em particular nos dias mais quentes, deixe a marinar no refrigerador.

10. Só retire do frio para grelhar na hora e na quantidade certa. Evite tocar em carne a grelhar e na carne que está no frio.

11. Lave as mãos antes e depois de meter a carne ou o peixe a grelhar.

12. Os utensílios e a bandeja que contactarem os alimentos em cru não devem contactar os alimentos cozinhados.

13. Ao grelhar verifique se a carne ou o peixe não estão crus no interior e cozinhados por fora. Especial cuidado deve ser dado ao frango e aves. Cozinhe sempre bem estes alimentos.

14. Nunca grelhe parcialmente para aquecer depois, ou dar depois um acabamento. Faça todo o processo de uma só vez e leve de imediato para a mesa.

15. Peça a um ajudante para ir levando à medida que vai grelhando. E peça aos convidados para não fazerem cerimónia. Ao esperar, não só a comida arrefece como aumenta o risco de contaminação. Algumas pessoas preparam primeiro a comida para as crianças e depois a dos adultos.

16. Enquanto grelha está exposto ao calor excessivo. Proteja-se, afaste o grelhador de zonas sensíveis e não use roupa inflamável. Beba água fresca e hidrate-se. Caso aprecie, deixe a merecida cerveja ou bebida alcoólica para a refeição. Assim reduz o risco de acidente (mais frequente do que pensa).

17. Faça um fogo bem distribuído por todo o grelhador. Distribua bem e não poupe no carvão. Só ponha a comida a grelhar quando já não tiver chama. Assim reduz o risco de carbonizar. Em particular quando grelha peixe ou carne com gordura visível.

18. Afaste o grelhador de zonas onde possa existir risco de incêndio, vigie sempre o fogo, evite fagulhas, tenha uma manta e água por perto e em abundância.

19. Consumir regularmente carne carbonizada ou muito grelhada pode aumentar o risco de certos tipos de cancro. Evite as chamas. Retire a maioria das gorduras visíveis antes de grelhar carne e tente manter a pele do peixe intacta ao longo do processo, retirando-a durante a refeição.

20. Salgue só no momento de grelhar utilizando sal grosso. Evite o excesso de sal que por vezes acontece com uma salga prévia e com sal muito refinado.

21. Tenha ao seu lado água para aspergir se as chamas aparecerem.

22. Faça uma boa salada para acompanhar as carnes ou o peixe. Tempere com azeite q.b. e ervas aromáticas e tente reduzir a quantidade de sal. Será uma excelente e saudável opção de acompanhamento.

23. Pode também optar por grelhar alguns legumes (pimentos, tomates, beringelas, alho francês…). Lembre-se de, no final, retirar a pele queimada, tanto aos legumes como ao pescado e carne.

24. O barbecue permite fazer uma sobremesa doce, saudável e uma excelente companhia para a carne e os vegetais. Batata-doce! Lave e coloque logo no início, afastada do fogo mais forte e vá virando. No final retire a pele.

25. Para finalizar em perfeição e se tiver um termómetro para alimentos, aqui ficam as temperaturas adequadas para uma confeção segura do ponto de vista microbiológico.

> Ave inteira: 74ºC

> Peitos de aves de capoeira: 74ºC

> Carne moída: 71ºC

> Carne bovina, carne de porco, cordeiro e vitela (bifes, assados e costeletas): 63ºC

Depois de atingida a temperatura deixe em repouso pelo menos 3 minutos.

E em seguida … bom apetite!

Fonte: Direção Geral da Saúde