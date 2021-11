Fale com o seu médico ou enfermeiro de família para o ajudar na cessação tabágica. O médico fará uma avaliação breve da motivação e da possível dependência nicotínica e dará a orientação mais adequada para definir o dia para deixar de fumar (dia D). Também o ajudará a preparar-se com um conjunto de medidas para os dias mais difíceis após deixar de fumar.

Fale com o seu médico sobre os medicamentos que o podem ajudar na cessação tabágica.

Quais são os benefícios de parar

de fumar?

Parar de fumar tem benefícios imediatos, a médio e a longo prazo, não só para a pessoa, como para quem convive com ela, como por exemplo:

• Redução do risco de cancro do pulmão e de muitos outros tipos de cancro

• redução do risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e de doença vascular periférica

• Redução dos sintomas respiratórios, tais como tosse, pieiras e falta de ar (embora estes sintomas possam não desaparecer totalmente, não vão continuar a progredir com a mesma intensidade como acontece com quem continua a fumar)

• Redução do risco de desenvolvimento de algumas doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)

• Redução do risco de infertilidade

Quais são os sintomas de abstinência do tabaco?

Quando para de fumar é normal surgir:

• Sentimento de tristeza

• Insónia

• Irritabilidade

• Dificuldade de concentração, inquietação, nervosismo diminuição da frequência Cardíaca sensação de fome

• Desejo de fumar

Para a maioria das pessoas, os piores sintomas duram apenas alguns dias ou algumas semanas, mas o desejo de um cigarro pode durar mais tempo. Este desejo é desencadeado por estímulos como a lembrança do tabaco, olhar para embalagens de tabaco ou pessoas a fumar. Embora estes sintomas possam ser desagradáveis, a falta de tabaco e os sintomas de abstinência não são perigosos para a saúde.

Quais são os passos para deixar de fumar?

- Antes do dia “D”

(primeiro dia

sem cigarros):

• Faça uma lista dos motivos que para si justificam a decisão de deixar de fumar. Pode ser porque pretende melhorar a sua saúde ou não vir a ter problemas no futuro, porque se preocupa em dar um bom exemplo aos seus filhos, para proteger a sua família e as outras pessoas, entre outros

• Identifique as situações em que habitualmente fuma, em que sente mais vontade de fumar e como poderá lidar com elas

• Marque uma data para deixar de fumar, o dia “D”;

• Espalhe a notícia de que vai parar de fumar, comprometa-se com a decisão e envolva os outros na sua decisão

- Até ao dia “D”:

• Releia a sua lista de motivos para deixar de fumar

• Procure atrasar o primeiro cigarro da manhã

• Vá eliminando cigarros ao longo do dia e aumentando o intervalo entre eles

não fume o cigarro até ao fim

• Altere hábitos, evite situações em que sente vontade de fumar

• Mude de marca de tabaco para outra que lhe agrade menos

• Não fume em público

• Antes de pegar num novo cigarro pense se precisa mesmo de o fumar

- No dia “D” pare mesmo de fumar:

• Retire todos os objetos relacionados com o consumo de tabaco de perto de si

• Quando sentir uma forte vontade de fumar, respire profundamente, controle a respiração, aprenda a relaxar. Pense que esse desejo dura apenas alguns minutos e que é capaz de resistir, porque à medida que o tempo passa esse desejo vai diminuir

• Não pense que nunca mais fumará, mas que hoje não vai fumar. Mantenha pensamentos positivos e objetivos diários

• Aumente o seu nível de atividade física, como uma simples caminhada, que o irá ajudar a sentir-se com uma melhor disposição

• Faça uma alimentação saudável. Parar de fumar pode aumentar o seu apetite nas primeiras semanas, compense essa tendência com uma alimentação equilibrada e fracionada ao longo do dia

• Diminua a ingestão de café e álcool até se sentir mais liberto do desejo de fumar. Substitua por chá ou infusões sem açúcar

• Evite estar junto de outras pessoas que fumem e peça aos seus amigos e colegas que não fumem perto de si

• Evite os momentos “perigosos”, aqueles em que habitualmente fumava e utilize as suas estratégias para lidar com essas situações

• Guarde num local visível o dinheiro que diariamente poupa por não comprar tabaco e utilize-o em algo que lhe dê prazer.

E se recair?

O processo de mudança inclui avanços e recuos. Quantas mais vezes tentar parar, mesmo que a seguir recaia, maior é a probabilidade de conseguir abandonar definitivamente o tabaco. Recair não significa que falhou, mas sim que tem de voltar a tentar, mas agora sabendo um pouco melhor como lidar com as dificuldades.

Aprenda com a experiência. Se recaiu, procure perceber porquê. Esse conhecimento é valioso para aumentar a probabilidade de ter sucesso na próxima tentativa.

Informe-se no seu Centro de Saúde ou ligue para o SNS24 – 808 24 24 24.

Fonte: Direção Geral da Saúde