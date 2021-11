Diga NÃO à violência

A reação de cada mulher à sua situação de vitimação é única. Estas reações devem ser encaradas como mecanismos de sobrevivência psicológica que, cada uma, aciona de maneira diferente para suportar o problema.

As mulheres encontram-se, na maior parte dos casos, em situações de violência doméstica pelo domínio e controlo que os seus agressores exercem sobre elas através de vários mecanismos, tais como: isolamento relacional, o exercício de violência física e psicológica, a intimidação, o domínio económico, entre outros.

A violência doméstica engloba diferentes tipos de abuso, tais como:

• Violência emocional: qualquer comportamento do(a) agressor(a) que visa fazer a outra pessoa sentir-se com medo ou inútil. Poderá incluir comportamentos como ameaçar os(as) filhos(as), magoar os animais de estimação, humilhar a outra pessoa na presença de amigos(as), familiares ou em público, entre outros;

• Violência social: qualquer comportamento que intenta ao controlo da vida social da outra pessoa através de, por exemplo, impedir que visite familiares ou amigos(as), cortar o telefone ou controlar as chamadas e as contas telefónicas, trancar a outra pessoa em casa;

• Violência física: qualquer forma de violência física que o agressor inflige à outra pessoa. Pode traduzir-se em comportamentos como esmurrar, pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que a outra pessoa obtenha medicação ou tratamentos;

• Violência sexual: qualquer comportamento em que o agressor força a outra pessoa a protagonizar atos sexuais que não deseja. Alguns exemplos podem ser pressionar ou forçar a outra pessoa a ter relações sexuais; pressionar, forçar ou tentar que a outra pessoa mantenha relações sexuais desprotegidas; forçar a outra pessoa à prática de atos sexuais com outras pessoas;

• Violência financeira: qualquer comportamento que intente controlar o dinheiro da outra pessoa, sem que esta o deseje. Alguns destes comportamentos podem ser controlar o ordenado da outra pessoa; recusar dar dinheiro ou forçá-la a justificar qualquer gasto; ameaçar retirar o apoio financeiro como forma de controlo;

• Perseguição: qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar a outra pessoa. Por exemplo seguir a outra pessoa para o seu local de trabalho ou quando esta sai sozinha; controlar constantemente os movimentos da outra pessoa, quer esteja ou não em casa.

Existem, geralmente, um conjunto de consequências de carácter psicológico, físico e social que se manifestam após a vitimação. Todavia, a vítima não é, regra geral, a única pessoa em sofrimento, as testemunhas desta vitimação também podem ser afetadas, nomeadamente familiares e amigos(as) da vítima.

As consequências físicas incluem os resultados diretos das agressões sofridas pela vítima, mas também respostas do organismo ao stress a que foi sujeita. No entanto, tais consequências e reações físicas podem não surgir em simultâneo e a sua intensidade poderá variar de pessoa para pessoa.

Alguns exemplos de consequências físicas:

• Perda de energia;

• Dores musculares;

• Dores de cabeça e/ou enxaquecas;

• Distúrbios ao nível da menstruação;

• Arrepios e/ou afrontamentos;

• Problemas digestivos;

• Tensão arterial alta.

A diversidade e intensidade dos efeitos psicológicos podem levar as vítimas a questionarem a sua saúde mental. Todavia, tais efeitos e reações constituem respostas naturais perante acontecimentos de vida anormais.

Algumas das consequências psicológicas:

• Dificuldades de concentração;

• Dificuldades em dormir e/ou pesadelos;

• Dificuldades de memória;

• Dificuldades em tomar decisões;

• Tristeza;

• Desconfiança face aos outros;

• Diminuição da autoconfiança.

Diga “NÃO” à violência e peça ajuda.

Em situações de emergência, deverá contactar-se o 112 - Número Nacional de Emergência (chamada gratuita, disponível 24h/dia), que desencadeará os meios de auxílio mais adequados à situação relatada.

Poderá, igualmente, expor a situação junto dos Serviços de Saúde, que desencadeiam os mecanismos disponíveis em articulação com as entidades com competência ao nível da intervenção nesta área.

A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima também apoia vítimas de qualquer forma de violência, bem como as suas famílias e amigos(as), tendo disponível a Linha de Apoio à Vítima - 116 006. A chamada é gratuita e funciona nos dias úteis das 09h às 21h. O apoio é confidencial.

A violência doméstica não pode ser vista como um destino que a mulher tem que aceitar passivamente. O destino sobre a sua própria vida pertence-lhe, deve ser ela a decidi-lo, sem ter que aceitar resignadamente a violência que não a realiza enquanto pessoa.

Fonte:

APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

www.apav.pt