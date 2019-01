Medidas para se proteger do frio!

A eventual repercussão de uma vaga de frio sobre a saúde humana não depende exclusivamente das temperaturas atingidas mas também da vulnerabilidade, que é maior, em determinados grupos populacionais, relacionados com o grupo etário, o estado de saúde e com situações de carência social.

O risco é, assim, acrescido quando se aliam vários fatores, como acontece com os idosos, que, frequentemente, são portadores de doenças crónicas (sobretudo as doenças cardíacas e respiratórias) e que vivem isolados em habitações insalubres.

Para prevenir complicações associadas ao frio, a Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, no âmbito do Plano de Contingência Especifico de Saúde Sazonal: Módulo de Inverno 2018/2019, deixa algumas recomendações importantes que deve ter em conta no seu dia-a-dia.

No domicílio

- Verifique se os equipamentos utilizados para aquecimento estão em condições de serem utilizados e o estado de limpeza da chaminé da lareira;

- Promova uma boa circulação de ar, não fechando completamente os aposentos, mas evite as correntes de ar frio;

- Mantenha a temperatura da sua casa entre os 18 ºC e os 21ºC;

- Se não conseguir aquecer todas as divisões da casa, tente manter a sala de estar quente durante o dia e aqueça o quarto antes de se ir deitar;

- Poupe energia: desligue os aparelhos elétricos quando não estiver em casa;

- A utilização de botijas de água quente deve ser feita sempre sob vigilância para evitar o risco de queimadura;

- No caso de estar prevista a ocorrência de um período de frio intenso ou neve forte, assegure-se que dispõe de bens necessários para 2 ou 3 dias, de modo a evitar as saídas para o exterior. Atenda às necessidades de bens alimentares, água potável, medicamentos e botijas de gás suplementares, se for o caso.

Higiene pessoal e vestuário

- Mantenha a higiene pessoal e tome banho com água morna uma vez que a água muito quente remove a camada protetora natural da pele;

- Mantenha a pele hidratada, principalmente mãos, pés, cara e lábios;

- Proteja as extremidades do corpo (com luvas, gorro, meias quentes e cachecol) e use calçado adequado às condições climatéricas;

- Use várias camadas de roupa, em vez de uma única muito grossa, e não use roupas demasiado justas que dificultem a circulação sanguínea;

- Evite andar descalço no chão frio e molhado.

Alimentação

- Faça refeições mais frequentes e encurte as horas entre elas;

- Dê preferência a sopas e a bebidas quentes, como leite ou chá;

- Se a sua saúde o permitir, inclua na sua alimentação alimentos calóricos, como azeite e frutos secos;

- Coma alimentos ricos em vitaminas e sais que protegem contra infeções;

- Abstenha-se de produtos nocivos, como o cigarro, bebidas alcoólicas e drogas.

Exercício Físico

- Manter a prática de exercício físico aumenta a produção de calor e a circulação de sangue;

- Não faça exercício físico intenso ao ar livre e evite arrefecer com a roupa transpirada no corpo;

- Faça pequenos movimentos com os dedos, os braços e as pernas: evitam o arrefecimento do corpo;

- Beba água antes, durante e depois da atividade física para evitar a desidratação.

Se vai viajar de automóvel

- Informe-se sobre as previsões meteorológicas, sobre problemas de circulação e assegure-se de que dispõe de um mapa;

- Observe o tubo de escape para ver se não está tapado, evitando o risco de envenenamento por monóxido de carbono;

- Se a previsão meteorológica incluir a queda de neve, leve roupas quentes e mantas, bem como comida e bebidas quentes, tendo em conta que pode ficar bloqueado;

- Evite viajar sozinho ou em situações de reduzida visibilidade;

- Ligue o aquecimento do veículo 10 minutos em cada hora e baixe os vidros uns milímetros para arejar;

- Se o carro bloquear, coloque uma manta brilhante na antena do veículo para chamar a atenção, cubra o corpo com mantas e mantenha-se desperto.

Recomendações para grupos vulneráveis

Bebés ou recém-nascidos

- Não deve sair de casa com o bebé ou recém-nascido nos dias frios;

- Agasalhe o bebé, principalmente a cabeça e as extremidades (mãos, orelhas e pés);

- Evite transportar o bebé num porta-bebés, tipo mochila, que poderá comprimir as pernas e causar enregelamento;

- Transporte o bebé num carrinho que lhe permita movimentar-se para se aquecer e verifique se está bem protegido do frio;

- Vista-o com várias camadas de roupa em vez de uma única peça grossa;

- Dê de beber regularmente ao bebé.

Pessoas idosas

- Os idosos precisam do acompanhamento dos familiares ou prestadores de cuidados para que sejam tomadas as medidas adequadas em situações de frio, nomeadamente ao nível da alimentação, vestuário, cuidados com os equipamentos de aquecimento e precauções ao sair de casa;

- Os familiares, amigos e vizinhos têm um papel importante, devendo manter um acompanhamento de proximidade, sempre que possível, de pessoas idosas sós/isoladas, fazendo um telefonema ou contactando pessoalmente, pelo menos uma vez por dia, para prestar ajuda e verificar o seu estado de saúde e conforto.

Doentes cardíacos, vasculares, com insuficiência respiratória, reumáticos e diabéticos

- Siga as recomendações gerais e, se necessário, aconselhe-se com o seu médico;

- Em caso de frio intenso deve considerar a redução de atividades físicas no exterior se revelar sintomas;

- Certifique-se também que tem sempre consigo os medicamentos necessários.

Para mais informações ligue o 808 24 24 24.

Para situações de emergência ligue 112.

Unidade de Saúde Pública da ULS do Nordeste