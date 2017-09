A mochila deve ser adaptada ao corpo de cada estudante

Na hora de comprar a mochila escolar é necessário ter em conta algumas características importantes para que esta seja cómoda para a criança ou jovem que a vai utilizar. Ter alças almofadadas e fáceis de ajustar, ter costas almofadadas e cinto regulável, ser leve e resistente, e ter compartimentos para distribuir o material são elementos essenciais para que a mochila seja confortável.

A mochila deve ainda ajustar-se ao corpo do estudante. Por isso, este deve estar presente no momento da compra e verificar se a mesma se adapta às suas características físicas.

O ideal é mesmo optar por uma mochila com rodinhas, principalmente quando as crianças a transportam em distâncias significativas em terrenos planos.

Atenção ao excesso de peso

Depois da escolha da mochila é fundamental arrumá-la corretamente, colocando apenas o material escolar necessário, sendo que o mais pesado deve ser colocado junto às costas. Tendo em conta que o peso do material escolar contribui para cerca de metade do peso da mochila, é importante que, sempre que possível, se adquiram materiais leves.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o peso da mochila não deve ultrapassar os 10% do peso corporal da criança ou jovem.

O excesso de peso na mochila pode prejudicar o desenvolvimento físico das crianças e dos jovens, nomeadamente contribuindo para o aparecimento de problemas músculo-esqueléticos. Estes problemas estão ainda associados à utilização incorreta da mochila, que deve ser sempre transportada com as duas alças devidamente ajustadas, para que o peso seja distribuído de forma uniforme, evitando assim o aparecimento de dores nas costas, nos ombros ou no pescoço.